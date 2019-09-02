قادما من إنتر ميلان.. إيكاردي يوقع في كشوفات باريس سان جيرمان

اقترب المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قُبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، قادما إليه من فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة “ليكيب الفرنسية”، صباح اليوم الاثنين، أن إيكاردي وصل إلى العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم، لاجتياز الفحص الطبي، على أن يتم الإعلان عن انتقاله إلى بطل فرنسا، مساء اليوم نفسه على أبعد تقدير.

وكان الدولي الأرجنتيني محط أنظار مجموعة من الأندية، التي أبدت رغبتها في ضمه، خصوصا بطل الدوري الإيطالي، يوفنتوس، ووصيفه نابولي.

وأعلن إنتر منذ مدة، بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي، خروج صاحب 26 سنة، من حساباته هذا الموسم، إذ تعاقد “النيراتزروي” مع البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعوض إيكاردي.