فاجعة..”رموك” يدهس مواطنين  وعربات بسوق أسبوعي نواحي الخميسات ويخلف عددا من القتلى والجرحى – صور

لقي شخصان مصرعهما، قبل قليل، وجرح عدد من المواطنين، بعد دهسهما من طرف شاحنة من الحجم الكبير بسوق الأسبوعي، لجماعة السبيت إقليم الخميسات.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن سائق الشاحنة لم يتحكم في الفرامل، ما تسبب في دهس مجموعة من السيارات والبائعين في أرصفة الطريق، مخلفا خسائر مادية في العديد من السيارات المركونة أمام بوابة السوق.

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وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث تسبب في إصابة تسعة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة ومصرع شخصين بعين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة، لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالخميسات.

الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، والتي حلت بعين المكان حيث تم فتح تحقيق حول الحادث .