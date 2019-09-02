بعد 5 أيام عن الفاجعة.. العثور على مفقود فياضانات تارودانت بنواحي “إفرني”

قالت مصادر محلية، إنه بعد خمس أيام من عمليات البحث عن الشخص المفقود، إثر فاجعة الفياضانات التي اجتاحت ملعبا لكرة القدم الاربعاء الماضي، تم بعد زوال اليوم الاثنين العثور على المفقود.

وأوضح المصدر أن عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي، عثروا على الشخص الستيني المفقود، وذلك بمنطقة “إفرني” بجماعة “ايمنتيارت”.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال الخميس الماضي في افتتاح المجلس الحكومي، إن الحكومة معبأة للوقاية من تكرار مثل حادث ملعب تارودانت ليوم الأربعاء الماضي.

وأوضح العثماني أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى بالتحديد في ملعب تارودانت، ثم تحديد المسؤوليات، بعد أن توفي عدد من الضحايا بسبب سيول اجتاحت المنطقة.

وأكد المتحدث أن “السلطات المحلية والسلطات المعنية كلها معبأة للعثور على المفقودين الآخرين”، مؤكدا أن الحكومة “ستناقش التدابير والإجراءات الضروري اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في مواقع أخرى”.

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ودعا رئيس الحكومة إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات، وطالب جميع المتدخلين بالتعاون فيما بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها.

وقال العثماني أيضا، “لابد من رفع درجة اليقظة، ومن واجب جميع الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين التعبئة والتعاون لنتفادى في المستقبل مثل هذه الحوادث الحزينة”.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، أفادت بأن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.