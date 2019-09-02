سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:45 مساءً, 2 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات هزت انفجارات عنيفة اليوم منطقة الخوين الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشوهدت أعمدة الدخان في المنطقة وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها حتى اللحظة.

وعلى صعيد متصل تشهد محاور التماس جنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بشكل متبادل بالقذائف، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة والفصائل والمعارضة من جهة أخرى.

كما يتواصل الهدوء الحذر في هذه الأثناء ضمن مناطق خفض التصعيد المعروفة بـ “بوتين – أردوغان” والممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب.

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