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تفكيك عبوتين ناسفتين في الرمادي

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أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الاثنين، بأن القوات الامنية فككت عبوتين ناسفتين في مدينة الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من تفكيك عبوتين ناسفتين عبارة عن جليكان سعة٢٠لتر ضمن منطقة الطاش في مدينة الرمادي".

وأضاف أن "تفكيك العبوتين تمت دون اي اصابات بشرية تذكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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