تفكيك عبوتين ناسفتين في الرمادي

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الاثنين، بأن القوات الامنية فككت عبوتين ناسفتين في مدينة الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من تفكيك عبوتين ناسفتين عبارة عن جليكان سعة٢٠لتر ضمن منطقة الطاش في مدينة الرمادي".
وأضاف أن "تفكيك العبوتين تمت دون اي اصابات بشرية تذكر".
وأضاف أن "تفكيك العبوتين تمت دون اي اصابات بشرية تذكر".
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