تفكيك عبوتين ناسفتين في الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من تفكيك عبوتين ناسفتين عبارة عن جليكان سعة٢٠لتر ضمن منطقة الطاش في مدينة الرمادي".

وأضاف أن "تفكيك العبوتين تمت دون اي اصابات بشرية تذكر".

