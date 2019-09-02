سجل العلماء، اليوم الاثنين، ثاني أقوى عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض مع بداية العام الجاري.
وتصنف العاصفة المغناطيسية كحد من المستوى الأول على مقياس من خمس نقاط، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات ضعيفة في أنظمة الطاقة، وممكن أن تؤثر بشكل بسيط على نظام التحكم بالأجهزة الفضائية.
وتحدث هذه انفجارات على سطح الشمس عندما يتم إطلاق طاقة موجودة في الحقول المغناطيسية الملتوية للشمس، وبعدها تنطلق بسرعة كبيرة إلى خارج الشمس.
وتختلف درجات العواصف المغناطيسية، حيث تضم جميع نطاقات الطيف الكهرومغناطيسي، بدأ من موجات الراديو انتهاء بأشعة غاما. ويقسمها العلماء إلى دراجات مختلفة حسب قوتها ونوع الأشعة المنطلقة.
ويمكن أن تؤثر هذه العواصف على سكان الأرض بشكل متدرج، ولكنها تؤثر بشكل كبير على الأشخاص الذين لديهم حساسة مفرطة على تقلبات الأحوال الجوية، كما تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر حذروا من تأثيرها على سكان الأرض.. علماء يكشفون تفاصيل ثاني أقوى عاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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