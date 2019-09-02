الخليفي: نيمار لن يرحل إلا مقابل 300 مليون يورو

2019-09-02 | 16:46
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وقال الخليفي خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا ضخمًا قيمته 300 مليون يورو".
وأشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 أغسطس/آب الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعًا بما يكفي حينها، حيث كان يتكون من فيليب كوتينيو ومبلغ مالي.
وأضافت: "إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة أتى تقريبًا بأيدي فارغة، نظرًا لهذه العرض غير المناسب".
وتابعت "لو باريزيان": "الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها".
وأفادت بأن النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط اللاعب بنفسه، لكن ذلك لم يؤد إلى أي شيء في النهاية، حيث سيستمر اللاعب مع البي إس جي.
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