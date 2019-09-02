أسعار النفط تنخفض ومزيج برنت يسجل 59.09 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة والصين؛ ما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتًا ليسجل 59.09 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:20 بتوقيت غرينتش، وهبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.03 دولار للبرميل. وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية متنوعة امس الأحد تشمل الأحذية، والساعات الذكية، وشاشات تلفزيون مسطحة.. وفرضت الصين رسومًا جديدة على الخام الأمريكي في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما.

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