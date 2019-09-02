2019-09-02 | 16:18
259 مشاهدة
وأضافت الشبكة "من المتوقع أن يوقع إيكاردي على عقود جديدة مع إنتر ميلان، قبل انتقاله لصفوف البي إس جي في الساعات القليلة المقبلة".
وخرج إيكاردي من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، عقب التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.
ودخل إيكاردي في عدة مشاكل مع النيراتزوري، بعدما تم تجريده من شارة القيادة الموسم الماضي، أثناء فترة المدير الفني لوتشيانو سباليتي.
وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عاما للإنتر، قادمًا من صفوف سامبدوريا عام 2013، وسجل 17 هدفا خلال 37 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيكاردي على أعتاب باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.