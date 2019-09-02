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إيكاردي على أعتاب باريس سان جيرمان

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2019-09-02 | 16:18

إيكاردي على أعتاب باريس سان جيرمان

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اقترب باريس سان جيرمان بطل فرنسا، من الظفر بخدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، قبل ساعات من نهاية الميركاتو.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن إيكاردي سينضم لصفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الشبكة "من المتوقع أن يوقع إيكاردي على عقود جديدة مع إنتر ميلان، قبل انتقاله لصفوف البي إس جي في الساعات القليلة المقبلة".


وخرج إيكاردي من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، عقب التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

ودخل إيكاردي في عدة مشاكل مع النيراتزوري، بعدما تم تجريده من شارة القيادة الموسم الماضي، أثناء فترة المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عاما للإنتر، قادمًا من صفوف سامبدوريا عام 2013، وسجل 17 هدفا خلال 37 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

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