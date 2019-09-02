بابا الفاتيكان يتأخر عن الصلاة بسبب المصعد... إليكم ما حدث!

أعلن بابا الفاتيكان أنه علق في المصعد وأن رجال الإطفاء أنقذوه حتى تمكن من الخروج ما تسبب في وصوله متأخرا لصلاة التبشير الأحد في الفاتيكان. وقال البابا فرانسيس البالغ من العمر 82 عاما وهو يبتسم "أعتذر عن التأخير، لقد علقت في المصعد مدة 25 دقيقة". وأضاف فرانسيس، "حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء". وطلب بابا الفاتيكان من الحضور تحية رجال الإطفاء، كما طلب العفو منهم جراء التأخير.



وكان البابا فرانسيس قد أعلن الأحد أنه سيرفع 13 من الأساقفة الكاثوليك الروم إلى منصب الكاردينال الشهر المقبل، بما في ذلك 10 مرشحين أقل من 80 سنة، وبالتالي ستكون مؤهلة للتصويت في نهاية المطاف لاختيار خليفة له. وكان البابا فرانسيس قد أعلن الأحد أنه سيرفع 13 من الأساقفة الكاثوليك الروم إلى منصب الكاردينال الشهر المقبل، بما في ذلك 10 مرشحين أقل من 80 سنة، وبالتالي ستكون مؤهلة للتصويت في نهاية المطاف لاختيار خليفة له.

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