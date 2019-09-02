النزاهة والسفارة الاسترالية تبحثان آلية الإطلاع على أدلة الإدانة بقضايا الفساد الكبرى

بحث رئيس هيأة النزاهة صلاح نوري خلف، الاثنين، مع السفارة الاسترالية في العراق آلية الإطلاع على ادلة الإدانة بقضايا الفساد الكبرى.
وأوضح البيان، أن "الطرفين تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن تمكين الجانب العراقي من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال والمتهمين المطلوبين للجانب العراقي في أستراليا من خلال التنسيق المباشر مع الادعاء العام الأسترالي والجهات ذات العلاقة".
ودعا خلف خلال اللقاء، إلى "تعزيز أواصر التعاون مع الجانب الأسترالي ولا سيما في مجال استرداد الأموال وقضايا الفساد الكبرى، فضلاً عن قضية (اونا اويل) التي قامت الهيأة بمخاطبة الجانب الأسترالي؛ بغية تمكينها من الأدلة المتوفرة لديهم، و سبل المحافظة عليها".
من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية، سعيها الجاد لتعزيز أواصر التعاون مع العراق بشكل عام والأجهزة الرقابيَّة بشكلٍ خاصٍّ، ولا سيما في مجال تطوير مهارات وخبرات ملاكاتها خاصة التحقيقيَّة منها، شارحةً الآلية التي يتم من خلالها مراقبة تضخم أموال المسؤولين في الحكومة الأسترالية.
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