الدفاع تعلن ضبط مضافة لـ'داعش' بمنطقة العظيم في ديالى

اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن ضبط مضافة لتنظيم "داعش" بمنطقة العظيم في ديالى.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها واطلعت عليه الخليج 365، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود مضافة وموضع لداعش الإرهابي في معسكر عائشة بمنطقة العظيم في ديالى، داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى مع قوة من الفوج المذكور، المضافة".
وأضافت أنه "ضبطت بداخلها كدسا للعتاد يضم عبوات ناسفة وقنابر هاون عيار ٨٢ و٦٠ ملم بالإضافة إلى صاروخ بازوكة حراري وملابس عسكرية للدواعش ومواد غذائية"، مشيرة الى أن "المفارز الهندسية التابعة للقيادة تكفلت بتدمير المضافة ومحتوياتها بصورة كاملة".
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