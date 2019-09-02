جونسون يعتزم إجراء انتخابات حال رفض البرلمان لـ"بريكست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة صن البريطانية، الإثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.
وأضافت الصحيفة أن جونسون قد يدعو الأربعاء المقبل لإجراء انتخابات ويريد أن تُجرى قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.
كما طالب جونسون نواب البرلمان، أمس الأحد، بتنفيذ نتيجة الاستفتاء وعدم عرقلة خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.
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