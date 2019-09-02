واشنطن تدرس انسحابا مشروطا من 5 قواعد بأفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني، الإثنين، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان من المتوقع أن تمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من قواعد أفغانية.



ومن المتوقع أن تسحب واشنطن بشروط قوات من خمس قواعد أفغانية بموجب الاتفاق المطروح، مقابل التزام طالبان بعدم السماح للإرهابين باستخدام أراضي أفغانستان في التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن المقرر أن يلتقي خليل زاده، الذي أكمل تسع جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، مع زعماء البلاد في كابول هذا الأسبوع لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

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وأجريت المفاوضات على خلفية أعمال عنف مستمرة، حيث شنت طالبان هجمات في شمال أفغانستان مطلع الأسبوع أسفرت عن مقتل أفراد أمن ومدنيين.

وردت القوات الأفغانية بشن غارات جوية أسفرت عن قتل مدنيين، وقال مسؤولون أفغان إن عشرات المقاتلين قتلوا كذلك.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، منذ بدء الحرب في عام 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليمها أعضاء في تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع.

ويدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة لإنهاء التدخل الأمريكي في أفغانستان وكتب على تويتر قبل سبع سنوات: "يتعين أن نغادر أفغانستان على الفور".

ومنذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني عام 2017 قال مرارا إن بإمكانه إنهاء الحرب الأفغانية بسرعة.