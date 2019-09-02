التحالف العربي يثمن استجابة كل الأطراف لوقف إطلاق النار بعدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الإثنين، استجابة كافة الأطراف للدعوة إلى وقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن موقفها بالسعي لتهدئة الوضع في العاصمة المؤقتة عدن .

التحالف العربي يؤكد أن مليشيا الحوثي ما زالت تمارس تضليلها واستهدافها البنية التحتية.

وأشار إلى أن قوات التحالف العربي تواصل استهداف الكهوف التي تستخدمها مليشيا الحوثي مخازن لطائراتها المسيرة.



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وأكد أن مزاعم مليشيا الحوثي بشأن استهداف التحالف لأحد السجون في مدينة ذمار ما هي إلا محض تضليل.

وأوضح أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في المعدات في مديرية كتاف، وتحاول أن تجد حاضنة لها في صعدة.

وتابع أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يدعم مليشيا الحوثي بأسلحة نوعية.