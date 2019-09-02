الاتحاد الأوروبي يدرس اتاحة صندوق طوارئ تحسباً من بريكست بدون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

جاء ذلك في إطار اقتراح رفع إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامن الأوروبي الذي أنشئ عام 2002 لدعم الحكومات الوطنية والإقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.

ويقول ملخص الاقتراح على موقع المفوضية على الإنترنت إن الصندوق "يمكنه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها في حال غادرت المملكة المتحدة دون اتفاق".

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وليس من الواضح متى سيتم اتخاذ قرار لكن المفوضين يجتمعون يوم الأربعاء لبحث سبل تخفيف الضربة الاقتصادية، في حين أن بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع أو بدون اتفاق.

وكان صندوق التضامن أنشئ في أعقاب الفيضان المدمر في وسط أوروبا في عام 2002، ومنذ ذلك الحين صرف أكثر من خمسة مليارات يورو استجابة لحوالي 80 "حدثًا كارثيًا".