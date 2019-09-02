الرئيس الأفغاني يريد من أمريكا إطلاع جميع زعماء البلاد على مسودة اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأفغاني أشرف غني

قال متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاثنين إن الرئيس طلب من المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد أن يطلع جميع الزعماء الأفغان على تفاصيل مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

واجتمع خليل زاد مع غني اليوم وعرض عليه مسودة الاتفاق ومن المقرر أن يجتمع هذا الأسبوع مع زعماء البلاد في كابول لحشد توافق في الآراء قبل التوقيع.

وقال المتحدث الرئاسي صادق صديقي للصحفيين إن الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة ستحتاج "لدراسة وتقييم" تفاصيل مسودة الاتفاق.

وقال إن خليل زاد اجتمع مع غني مرتين في اليومين الماضيين.