محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية في القصر الرئاسي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قاطعت نقابات المحامين في أنحاء تركيا، مراسم، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي، حضرها أردوغان، حيث أعربت عن انتقادها لحكم القانون في البلاد.

وذكرت صحيفة جمهورييت، أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية.

وقالت نقابة المحامين في أنقرة خلال تجمع حضره العشرات من المحامين: “تم إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصة حرية التعبير”.