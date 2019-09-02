وزير النقل اليمني: الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح

لفت وزير النقل اليمني صالح الجبواني إلى ان "الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح"، مشيراً إلى أنه "في وقت تشهد فيه محافظة شبوة هجمات من جانب الانفصاليين المدعومين من الإمارات تستهدف مؤسسات الحكومة اليمنية الشرعية".
وأشار إلى أن "شبوة مجددا تلقن المليشيات وداعميها درسا جديدا، وتقول لهم أنها لن تكون إلا محافظة يمنية الهوى والهوية، ورجالها لن يكونوا إلا رجال الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي"، لافتاً إلى أن "شبوة ترسل رسالة للإخوة في جدة بالسعودية أن الحوار مع مليشيات أبوظبي لن يكون إلا بالسلاح"، مضيفاً "تعلموا من شبوه لعلكم تفلحون".
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