وزير النقل اليمني: الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح

لفت ​وزير النقل​ اليمني صالح الجبواني إلى ان "الحوار مع مليشيات ​الإمارات​ لن يكون إلا ب​السلاح​"، مشيراً إلى أنه "في وقت تشهد فيه ​محافظة شبوة​ هجمات من جانب الانفصاليين المدعومين من الإمارات تستهدف مؤسسات ​الحكومة اليمنية​ الشرعية".

وأشار إلى أن "‏شبوة مجددا تلقن المليشيات وداعميها درسا جديدا، وتقول لهم أنها لن تكون إلا محافظة يمنية الهوى والهوية، ورجالها لن يكونوا إلا رجال الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​"، لافتاً إلى أن "شبوة ترسل رسالة للإخوة في جدة ب​السعودية​ أن الحوار مع مليشيات ​أبوظبي​ لن يكون إلا بالسلاح"، مضيفاً "تعلموا من شبوه لعلكم تفلحون".