البحرية البريطانية: إيران لا تبدي أي التزام بالقانون الدولي

أعلن نائب قائد ​القوات​ البحرية البريطانية المشتركة، العميد دين باسيت، أن "​إيران​ لم تبد حتى الآن أي دلائل على التزامها تجاه القانون الدولي".

وأوضح باسيت أن "الخطر لا يزال قائما على ​السفن​ التجارية البريطانية العابرة من ​الخليج العربي​ بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية".

ودعا باسيت إيران لـ"الوفاء بالتزاماتها الدولية"، مشيرا إلى أن "القوات البريطانية على أتم استعداد لحماية والدفاع عن سفنها التي تعبر المنطقة".

في سياق آخر، أظهرت بيانات الملاحة البحرية الدولية أن ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان ​داريا​ 1" التي أفرجت عنها السلطات في ​جبل طارق​ قبل نحو أسبوعين، باتت قبالة السواحل اللبنانية ووجهتها ​بيروت​.

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