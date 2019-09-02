قائد عسكري ايراني: لا نسعى للحرب لكننا سنجعل الوضع جحيما العدو

اكد قائد مقر الدفاع الجوي لمنطقة شرق ​ايران​ العميد ارسلان برويز ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لا تسعى وراء الحرب لكنها ستجعل الوضع جحيما للعدو"، مشيراً إلى أن "مقر الدفاع الجوي لمنطقة شرق البلاد يتولى مهمة توجيه الدفاع الجوي لجميع ​القوات المسلحة​".

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