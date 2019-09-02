الدفاع التركية: مقتل 5 عناصر من "العمال الكردستاني" جنوب شرقي البلاد

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​القوات​ الأمنية التركية قتلت 5 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" في ولاية بيتلس جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية وصلت لقوات الدرك في الولاية".

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