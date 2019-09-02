فادي سعد: نحتاج الى إنجازات غير إيصال جبران باسيل الـى رئاسة الجمهورية

علق عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​فادي سعد​ على كلّ ما صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يوم امس، مؤكداً ان "الحلّ لأزمة ​النزوح​ يبدأ بالحدّ الأدنى في ما بدأنا نقوم نحن به في ​وزارة العمل​، فهذه خطوة أولى تبدو غير مقبولة من قِبَل الأقربين والأبعدين، بغضّ النظر عن الخطاب السياسي الذي يقولونه".

وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على "أننا نلمس عدم جديّة في البلد عموماً. فأين الجديّة في مقاربة الملف الاقتصادي مثلاً؟ الكلّ يعلم كيف تمّ إقرار ​الموازنة​ التي هي بعيدة جداً من حجم الطموحات اللّبنانية، فإذا بقيت الأمور تُعالَج بالطريقة نفسها، سنصل الى النتيجة نفسها".

وأشار سعد الى أن "القول إن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو رئيس أكبر كتلة نيابية، هو تعبير عن رأي، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو رئيس أكبر كتلة نيابية، ووهج رئيس الجمهورية هو الذي يعوّم وزير الخارجية، "ومعليش، يطوّلوا بالون علينا".

ورأى "أننا نحتاج الى إنجازات غير إيصال جبران باسيل الى الرئاسة ونحتاج الى حلول لملفات ​الكهرباء​ و​المياه​ والبنى التحتيّة، كما نحتاج الى قضاء مستقلّ وازدهار إقتصادي، والى سيادة وكرامة ​الدولة​، بدلاً من أن نرى الدويلة تكبر على حسابها"، معتبراً أن "​المصالحة المسيحية​ لا تراجع عنها"، قائلا "نقرّ بوجود اختلاف سياسي بيننا وبين "التيار الوطني الحر"، وباختلاف حول مقاربتنا لموضوع الدولة و​الفساد​ وتسيير عمل المؤسّسات كلّها ولكننا ننتمي الى دولة ديموقراطية، والرأي العام هو الذي يحكم ويختار في النهاية. من هنا، فليتحمّل كلّ طرف مسؤولياته كما يجب، بدلاً من الغرق في السجالات".

ولفت سعد الى "أننا أعلنّا منذ البداية عن أننا نريد أن نكون حرّاس الهيكل، من داخل السلطة والخطاب السياسي يعلو وينخفض بحسب المراحل والظروف، ولكننا حرّاس الهيكل من داخل السلطة، وسنظلّ هكذا"، مشيراً إلى "إننا قد لا نكون داخل السلطة دائماً، وقد نقرّر أن نخرج منها مستقبلاً ولكن قرارنا يكون بحسب توقيتنا نحن، ووفق أجندتنا نحن، وليس على توقيت غيرنا، وليس نتيجة لعمليّة كيديّة "تدفشنا" الى الخروج من ​الحكومة​".