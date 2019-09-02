لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له خلال مغادرته الاجتماع الاقتصادي المنعقد ب​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بداعي السفر إلى أن "الاجتماع لا يزال في بدايته".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط غادر قصر بعبدا بداعي السفر: الاجتماع الاقتصادي لا يزال ببدايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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