الحوثي: "حزب الله" حفظ ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي

هنأ زعيم حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي، "حزب الله" بـ"العملية البطولية في الرد على الاعتداء الإسرائيلي"، معتبراً أن "حزب الله" هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي".
وأكد أن "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي"، معتبراً انه "لولا قوة المقاومة في لبنان وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت "إسرائيل" استباحت الأمة".
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