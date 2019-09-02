الحوثي: "حزب الله" حفظ ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي

هنأ زعيم حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي، "​حزب الله​" بـ"العملية البطولية في الرد على الاعتداء ال​إسرائيل​ي"، معتبراً أن "حزب الله" هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي".

وأكد أن "حزب الله" والمقاومة ال​فلسطين​ية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي"، معتبراً انه "لولا قوة المقاومة في ​لبنان​ وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت "إسرائيل" استباحت الأمة".