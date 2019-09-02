غدًا.. "التعليم" توقع بروتوكول افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًان بحضور وزير التربية والتعليم، لتوقيع بروتوكول افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلي والمجوهرات.

​يعقد المؤتمر بديوان عام الوزارة، في تمام الحادية عشرة صباحًا