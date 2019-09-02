غدًا.. "التعليم" توقع بروتوكول افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تعقد وزارة التربية والتعليم، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًان بحضور وزير التربية والتعليم، لتوقيع بروتوكول افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلي والمجوهرات.
يعقد المؤتمر بديوان عام الوزارة، في تمام الحادية عشرة صباحًا
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