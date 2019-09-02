"الجن أمرني".. اعترافات المتهم بقتل زوجته وطفله في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قال "ا. س" أمام رجال المباحث بارتكاب واقعة قتل زوجته وطفله في 15 مايو، مبررًا جريمته "الجن في البيت أمرني".
وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عامًا وشهرته "جزرة" ويعمل سائق "موتوسيكل" في شركة تسويق أونلاين.
وعن تفاصيل الجريمة، قال المتهم إنه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، فاستل سكينًا من المطبخ وذبحها وسدد إليها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.
وأضاف المتهم أنه أراد التخلص من طفله "مالك" 3 سنوات، فصعد به للطابق الخامس من العقار وألقاه على الأرض حسبما "أمره الجن" - على حد قوله-.
وكان قسم شرطة 15 مايو ألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما، وتباشر التحقيق مع المتهم.
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