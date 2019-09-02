عصام زكريا رئيسا للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ٢٢. ​جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية بعد الفصل بين رئاسة المركز القومي للسينما ورئاسة المهرجان.

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