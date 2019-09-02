محافظ السويس يبحث تنفيذ خط مياه "العاشر" لحل أزمة المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمدن القناة، لدراسة توصيل مياه الشرب لمدينة السلام "1 و2" من خط مياه العاشر من رمضان، لحل مشكلة نقص حصة المياه بالمدينة جذريا.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ، رئيس الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة توفير الرسومات والخرائط الخاصة بخطوط المياه بالتنسيق والتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، للبدء في تنفيذ المشروع.

شهد اللقاء المهندس شكري عبد المنعم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، والمهندس محمود زهره مدير عام الشركة القابضة بالسويس والمكتب الاستشاري المنفذ للمشروع، والمهندس وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة، وقيادات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بحل مشكلة نقص المياه بمدينة السلام خلال لقاءه محافظ السويس الشهر الماضي، وكلف الهيئات والشركات القابضة المعنية بمد خط مياه من مدينة العاشر من رمضان الواقعة غرب محافظة السويس