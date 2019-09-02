"التعليم" تهدي متفوقي الإعدادية رحلة إلى شرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية إلي مدينة شرم الشيخ؛ تكريمًا لهم علي تفوقهم الدراسي ولغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتخريج جيل قادر على العطاء والتفوق.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، بتكريم الأوائل والاهتمام بهم لأنهم قادة المستقبل ولخلق جيل قادر على التحدي وتحمل المسئولية، وذلك من خلال إدراكهم لتاريخ مصر الحافل بالبطولات وخاصة على أرض سيناء الحبيبة.

واستقبل محمد عقل، مدير التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطلاب ورحب بهم في أرض الفيروز وحضر معهم زيارة حمامات موسى بالطور، ثم انتقل الطلاب لزيارة محمية رأس محمد بشرم الشيخ حيث أبدي الطلاب سعادتهم لزيارة هذه الآثار والمحميات الطبيعية ومشاهدة آثار بلادهم والاستفادة من معرفه كل ما يشرح لهم.