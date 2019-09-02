44 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 5 مدارس وإدارة تعليمية بأبو كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال كلي لـ 5 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير، لتوفير 94 فصل دراسي، بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأوضح مرسي، أنه يجري إنشاء مدرستين جديدتين، لتوفير 30 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون و69 ألف و2016 جنيه، وهي مدرسة "عبدالحميد محمد خليفة" الابتدائية، بها 8 فصول، ومدرسة "محمد الأعصر" للتعليم الأساسي، بها 22 فصل دراسي.

وأوضح مدير الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جرى إنشاء إدارة تعليمية جديدة بتكلفة 10 ملايين و92 ألف و919 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال كلي لـ 3 مدارس، وهي مدرسة "الأحراز" الابتدائية، بها 16 فصل دراسي بتكلفة 2 مليون و631 ألف و923 جنيه، ومدرسة "الدهتمون" الإعدادية المشتركة، بها 9 فصول، بتكلفة 6 ملايين و573 ألف و225 جنيه، ومدرسة "أبو كبير" الثانوية التجارية بنات، توفر 39 فصل دراسي، بتكلفة 10 ملايين و614 ألف و811 جنيه.