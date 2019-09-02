مؤسسة هيكل: حفل توزيع جوائز المؤسسة ٢٣ سبتمبر بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

دعت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لحضور الحفل السنوي الثالث على التوالي للإعلان عن الفائزين بجائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2019" والذي يأتي بالتزامن مع عيد ميلاد الأستاذ هيكل في كل عام.

يقام الحفل في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر في تمام الساعة 5:30 مساءً بحضور نخبة من رجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأنها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.

وأكدت المؤسسة مراعاة حضور الحفل بزي رسمي والعلم أن الدعوة شخصية ولن يتم دخول أي شخص خارج قائمة المدعوين لدواعي أمنية وتنسيقية من قبل دار الأوبرا.