خمسة قتلى على الأقل خلال إطلاق نارٍ عشوائي في تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية فجر اليوم الأحد أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس.
وأضافت شرطة مدينة أوديسا أن أول المصابين كان رجل شرطة حاول اعتراض طريق المسلح الذي كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند.
وأكدت أن المشتبه به اختطف سيارة تابعة لشركة خدمات بريد أمريكية، وأن الدوافع وراء الحادث لا تزال غير معلومة.
وأعلنت الشرطة أن مشتبهاً به، وهو رجل أبيض، قُتل بالرصاص بالقرب من منطقة سينيرجي في أوديسا، وأن إطلاق النار قد توقف في الوقت الحالي، لكن تقارير أفادت بأن التحقيق يجري مع مشتبه بهم آخرين.
وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع في ميدلاند.
وأضافت الشرطة أن سائق السيارة فتح النار على الضابط قبل أن يسرق سيارة خدمات بريد أمريكية، ويفتح النار على الناس عشوائياً وهو يقود السيارة.
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