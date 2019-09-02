قتيل وثمانية جرحى في اعتداء بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون الفرنسية

بث شخص مسلح بسكين حالة من الرعب الشديد، السبت، في محطة مترو قرب مدينة ليون (وسط فرنسا) عندما هاجم المارة فقتل شابا في الـ19 من العمر وأصاب ثمانية آخرين بجروح، بينهم ثلاثة بحالة حرجة جدا، حسب آخر حصيلة.

وقال مصدر في النيابة العامة في ليون إن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد، اعتقل للاشتباه بتنفيذه “جريمة قتل والشروع في قتل”.

كما أفاد مصدر في الشرطة أن المهاجم أفغاني من طالبي اللجوء، وليس لديه أي سجل إجرامي لدى الشرطة ولا لدى أجهزة الاستخبارات.

وقع الاعتداء قرب محطة مترو فيلوربان وهي بلدة مجاورة لمدينة ليون.

ويودي مخرج المترو إلى ساحة كبيرة تجاورها جادة وموقف سيارات وملعب كرة سلة.

وقالت شابة وقد ظهرت آثار دماء على ثيابها “شاهدت رجلا عند موقف الحافلة 57 وهو يوجه طعنات بسكين يحمله في كل الاتجاهات”.

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وأفاد رجال الإطفاء أن حالة من الذعر سادت المارة في المكان فهربوا بكل الاتجاهات، ما جعل عمل فرق الإسعاف والإطفاء أصعب.

وأفادت النيابة العامة أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة للغاية وحالة الخمسة الباقين أقل خطورة.

وأفاد صحافي لفرانس برس في المكان أنه شاهد جثة ملفوفة في كيس نقلت إلى سيارة إسعاف، وظهرت آثار دماء على الأرض الى جانب محطة المترو حيث فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا.

وتوجه رئيس بلدية ليون ووزير الداخلية السابق جيرار كولومب إلى مكان الحادث ودعا إلى الانتظار قبل اعتبار هذا “الهجوم بالسكين” إرهابيا أم لا.

وأوضح أنه “تمت السيطرة على ما يبدو على المهاجم من قبل المارة وعناصر الأمن التابعين لمؤسسات النقل، بينما كان يحاول الفرار باتجاه المترو”.