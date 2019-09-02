واشنطن تنتقد برلين بسبب عدم وفائها بالإنفاق الدفاعي

انتقد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الإثنين، ألمانيا بسبب عدم الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي الخاص بها كعضو في حلف شمال الأطلسي .

كما انتقد بنس تبني ألمانيا لخط أنابيب "نورد ستريم" للغاز الطبيعي الروسي.

وقال بنس في وارسو خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، "ليس من المنطقي بالنسبة للشعب الأميركي تحمل نصيب الأسد من عبء الدفاع عن أوروبا".

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كما قال بنس عقب اجتماع مع دودا إن: "رؤية ألمانيا على وجه الخصوص تتبني خط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وتسمح لنفسها بالاعتماد على روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة هي نقطة أخرى سوف يواصل الرئيس إثارتها".

ويزور بنس وارسو نيابة عن ترامب الذي أجل زيارته لبولندا للإشراف على مواجهة الولايات المتحدة للإعصار دوريان.