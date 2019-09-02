وفاة السفير الروسي لدى مصر بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر سيرجي كيربيتشينكو، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 68 عاماً.
وقالت الخارجية الروسية إن كيربتشينكو توفي، اليوم الإثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.
وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
تجدر الإشارة إلى أن السفير الروسي خدم في العديد من البلدان العربية.
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