إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ ألمانية على متنها 100 مهاجر

قال متحدث باسم الشرطة الإيطالية إنها احتجزت، اليوم الإثنين، سفينة ألمانية لإنقاذ المهاجرين كانت قد تقطعت بها السبل في البحر لأسبوع وعلى متنها أكثر من مئة مهاجر. وأضاف أن الشرطة ستنزل المهاجرين قريباً.

وكان قبطان السفينة قد قرر في وقت سابق التوجه إلى ميناء بوتسالو على جزيرة صقلية، مما فجر مواجهة جديدة بين المنقذين ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في وقت يبدو فيه أنه سيفقد منصبه.

ووقع سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتشدد، مرسوماً الأسبوع الماضي يحظر على السفينة إليونور دخول المياه الإيطالية في إطار سياسة الباب المغلق التي يتبعها والخاصة بالمهاجرين الوافدين على متن قوارب من شمال أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المالية في روما، والتي تتعامل مع القضية، "تم احتجاز السفينة وسيجري إنزال المهاجرين عند الظهيرة تقريبا (1000 بتوقيت جرينتش)".

وكتب القبطان كلاوس-بيتر رايش على تويتر، اليوم الإثنين، إن مسؤولين إيطاليين صعدوا إلى السفينة.

وقال في وقت سابق إنه قرر دخول المياه الإيطالية والتوجه إلى ملاذ بسبب عواصف.

وكتب على تويتر "بعد ثمانية أيام من انتظار ملاذ آمن، وبعد محاولات لا تحصى لإقناع دول برعاية 104 أشخاص، اتخذ الطقس القرار الليلة".

وأضاف "أحتاج لإعلان أن إليونور في حالة طوارئ بسبب الوضع المهدد للحياة على متنها".

وتدير مؤسسة ميشن لايفلاين الألمانية الخيرية السفينة.

ووجدت سفن خيرية متعاقبة صعوبة على مدى العام الأخير في توصيل مهاجرين أنقذتهم من البحر إلى سواحل إيطاليا بسبب اتخاذ سالفيني نهجاً متشدداً.

وما زال سالفيني متمسكاً بنهجه بالرغم من أن حزبه على وشك فقد السلطة بعد انهيار تحالفه مع حركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات والتي تجري الآن محادثات لتشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط والذي ينتقد موقف سالفيني.

اقرأ أيضاً.. إسبانيا تعرض استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا