كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة سفير روسيا لدي مصر عن عمر يناهز 68 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن سفيرها في مصر سيرجي كيربيشينكو قد مات عن عمر يناهز 68 عامًا.

ينتمي كيربيتشينكو إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو، وفقا لوكالة ريا نوفستي

وقالت الوزارة إن كيربيشينكو توفي فجأة صباح الاثنين في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة. ولم يذكر سبب الوفاة.

وكان كيربيشنكو سفيرًا لروسيا في مصر منذ عام 2011، كما شغل منصب سفير روسيا لدى جامعة الدول العربية، ومقرها في القاهرة. وقد خدم ايضا في الإمارات العربية المتحدة وليبيا وسوريا.

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و اثناء فترة خدمته، شهدت العلاقات المصرية – الروسية تطورات إيجابية وقامت بخطوات ثابتة للأمام باستمرار وهناك دلائل قوية على ذلك فى ضوء الاجتماعات على المستوى السياسى رفيعة المستوى سواء فى موسكو أو القاهرة أو في العواصم الأخرى.

وطالما أعرب كيربيتشينكو عن شعوره بالفخر بما قام به شركاؤه المصريون فى ضوء ما تم انجازه في مصر من المشروعات الناجحة، مؤكدا أن روسيا تدعم وتقف بجانب مصر في هذه المسيرة المجيدة.

وعن عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ، أفاد بأن الاجراءات الأمنية التى تتخذها السلطات المصرية تزداد قوة، مؤكدا أن السائحين الروس سيعودون إلى منتجعات شرم الشيخ سريعا.