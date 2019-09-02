كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم العالمية تتراجع مع تعريفة جديدة بين الولايات المتحدة والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الاسهم العالمية اليوم الاثنين بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين تعريفة جمركية جديدة على سلع بعضهما البعض مما عزز مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي دون نهاية واضحة في الافق للحرب التجارية.

وانخفض مؤشر MSCI All All Country World، الذي يقيس الأسهم في 47 دولة، بنسبة 0.1 ٪ خلال اليوم.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بحذر، مدفوعة بارتفاع في المناجم، على الرغم من أن المعنويات ظلت هشة في ضوء الجولة الأخيرة من التعريفة الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.

ودخلت الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على السلع الصينية بنسبة 15٪ حيز التنفيذ يوم الأحد، بينما بدأت الصين في تطبيق رسوم جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانبين سيظلان يجتمعان في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأظهر مسح، تراجع نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو للشهر السابع في شهر أغسطس، حيث أدى الانخفاض المستمر في الطلب إلى تراجع التفاؤل، مما يعزز توقعات التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وفي اجتماعهم الذي انعقد في شهر يوليو، تعهد جميع صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة بشكل أكبر مع تفاقم توقعات نمو الكتلة.

وهبطت عائدات السندات الإيطالية نحو أدنى مستوياتها في عدة سنوات بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي في نهاية الأسبوع إنه واثق من أنه يمكن أن ينتهي من المحادثات بشأن الحكومة الجديدة بحلول يوم الأربعاء.

وأجرت حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي مناقشات حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن جدول أعمال مشترك ومناصب وزارية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.05 ٪ عند 1.0985 دولار =، وليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في عامين عند 1.0963 دولار في التعاملات الأمريكية يوم الجمعة.

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وتم إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة يوم الاثنين.

انخفض مؤشر MSCI، ويشسر إلى أسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.24٪، من خلال انخفاض بنسبة 0.5٪ في هانغ سنغ في هونغ كونغ أدى.

ومع ذلك، خالفت الأسهم الصينية الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفع مؤشر CSI300 بنسبة 1.1 ٪ على الرغم من تصاعد الصف التجاري.

وفرضت واشنطن تعريفة على مجموعة متنوعة من السلع الصينية - بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة - في حين فرضت بكين رسومًا جديدة على الخام الأمريكي، وهو أحدث تصعيد في الحرب التجارية المميتة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الرسوم الجمركية ستكلف الأسر الأمريكية ما يصل إلى 1000 دولار سنويًا، حيث تصل الجولة الأخيرة إلى عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأمريكية.

ويقول العديد من اللاعبين في السوق إن رد فعل السوق كان مبالغًا فيه على الأرجح بسبب تدفقات اللاعبين التي تعتمد على الخوارزمية في ظل ظروف تداول ضعيفة في بداية التجارة الآسيوية يوم الاثنين.

ويزداد التوتر أيضًا في هونغ كونغ، حيث تصطدم الشرطة والمحتجون ببعض من أكثر أعمال العنف عنفًا منذ اندلاع الاضطرابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب المخاوف من تقويض بكين للحريات الديمقراطية في الإقليم.

وقام آلاف المتظاهرين بإغلاق الطرق ووسائل النقل العام المؤدية إلى مطار هونغ كونغ، وقامت الشرطة بالعديد من الاعتقالات بعد أن حطم المتظاهرون كاميرات CCTV ومصابيح بأعمدة معدنية وتفكيك بوابات المحطات.

واتهمت الصين، التي تتوق إلى تهدئة الاضطرابات قبل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر، القوى الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.30 ٪ إلى 59.07 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 0.1 ٪ إلى 55 دولار.