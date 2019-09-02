كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي الخاص يعرض مسودة اتفاق مع طالبان للرئيس الأفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان أظهر للرئيس الأفغاني أشرف غاني اليوم الاثنين أن مشروع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية على مراحل.

والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني بالممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في كابول، أفغانستان في 2 سبتمبر 2019، في قصر الرئاسة الأفغاني

ويلتقي زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي أكمل تسع جولات من المحادثات مع ممثلي طالبان، بالقادة الأفغان في كابول هذا الأسبوع للتوصل إلى توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية انسحابًا مذهلًا للقوات الأمريكية من أطول حرب لها على الإطلاق في مقابل التزام من طالبان بأنها لن تسمح باستخدام المسلحين لأفغانستان للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

وتم إقصاء حكومة غني من المحادثات حيث يرفض المسلحون الاعتراف بها، ويصفونها بأنها دمية أمريكية.

ولكن كجزء من الصفقة، من المتوقع أن تلتزم طالبان بفتح محادثات لتقاسم السلطة مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والعمل على وقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "أن غاني سينظر في المسودة وسيشارك آرائه مع خليل زاد في غضون يومين".

وقال خليل زاد في نهاية الاسبوع الاتفاق النهائي كان وثيق.

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وأضاف في تغريدة على "تويتر": "نحن على عتبة اتفاقية من شأنها أن تقلل من العنف وتفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معًا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وأفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

وتقدمت المحادثات على خلفية أعمال عنف لا هوادة فيها، حيث شنت طالبان هجمات في شمال أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أفراد من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين.

وأدت الغارات الجوية التي قامت بها القوات الأفغانية ردا على سقوط ضحايا من المدنيين. وقال مسؤولون أفغان أن العشرات من المتشددين قتلوا أيضا.

ويُذكر أن الولايات المتحدة لديها نحو 14000 جندي في أفغانستان.

وغزت الولايات المتحدة في عام 2001 وأطاحت بزعمائها من حركة طالبان بعد أن رفضوا تسليم أعضاء في تنظيم القاعدة المتشدد وراء هجوم 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

ولطالما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث كتب على تويتر قبل سبع سنوات أن الحرب كانت "مضيعة كاملة" وقبل ست سنوات "يجب أن نغادر أفغانستان على الفور".

ومنذ أن أصبح رئيسًا في يناير 2017، قال مرارًا إنه قد ينهي حرب أفغانستان بسرعة إذا لم يكن يمانع في قتل ملايين الأشخاص، وهو ادعاء كرره في مقابلة مع راديو فوكس نيوز.

ولكن هناك مخاوف بين المسؤولين الأفغان ومساعدي الأمن القومي الأمريكي بشأن انسحاب الولايات المتحدة، مع مخاوف من أن أفغانستان قد تدخل في حرب أهلية جديدة قد تبشر بعودة حكم طالبان وتسمح للمتشددين الدوليين، بما في ذلك داعش، للعثور على ملجأ.