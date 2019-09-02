كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تستولي على سفينة إنقاذ ألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الشرطة أن الشرطة الايطالية احتجزت اليوم الاثنين سفينة انقاذ المهاجر الالمانية التي تقطعت بها السبل في البحر لمدة اسبوع على متنها أكثر من 100 مهاجر وستنزل المهاجرين قريبًا.

وكان قبطان السفينة قد حدد مسارًا في وقت سابق لميناء بوزالو في جزيرة صقلية، مما أدى إلى مواجهة جديدة بين رجال الإنقاذ ووزير الداخلية الإيطالي تمامًا كما يبدو أنه سيخسر وظيفته.

وقع "ماتيو سالفيني" زعيم الرابطة اليمينية المتطرفة، مرسومًا في الأسبوع الماضي يحظر على إليونور دخول المياه الإيطالية كجزء من سياسته المغلقة بشأن المهاجرين الذين يصلون بالقوارب من شمال إفريقيا.

وقال متحدث باسم الشرطة المالية الإيطالية في روما التي تتعامل مع القضية: "تم الاستيلاء على السفينة وسيتم ترحيل المهاجرين في منتصف النهار.

وكتب قائد فريق إليونور "كلاوس بيتر ريش" اليوم الاثنين أن السلطات الإيطالية كانت على متنها.

وكان قد قال في وقت سابق إنه قرر دخول المياه الإيطالية والتوجه إلى المأوى بسبب العواصف.

وأضاف: "بعد ثمانية أيام من انتظار ميناء آمن، بعد محاولات لا حصر لها لإقناع الولايات برعاية 104 أشخاص"

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ويتم تشغيل السفينة من قبل جمعية شريان الحياة الخيرية الألمانية.

وتكافح سلسلة من السفن الخيرية على مدار العام الماضي لجلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر إلى الشواطئ الإيطالية، حيث اتخذ "سالفيني" خطًا متشددًا.

وإنه يحافظ على هذا الخط على الرغم من أن حزبه على وشك فقدان السلطة بعد انهيار تحالفه مع حزب 5 نجوم المناهض للمؤسسة.

ويجري حزب 5 نجوم الآن محادثات لتشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي المعارض (يسار الوسط)، والذي ينتقد موقف سلفيني.

وقال سالفيني في بيان عن محاولة إليونور الالتحام: "سيتم احترام القوانين والحدود".

وأضاف: "إذا اعتقد أحدهم أنه يمكن أن يتجاهلهم دون عواقب، فهو يرتكب خطأً كبيرًا، وسأبذل قصارى جهدي للدفاع عن إيطاليا".

