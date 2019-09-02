كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لجولة الحرب الجديدة بين حزب الله وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت تطورات التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل بعد ظهر أمس، بقصف لإحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية، وأسفر عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق مقذوف مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل في منطقة أففيم في القطاع الشرقي.

حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، قرب الحدود مع إسرائيل وقتل وجرح من فيها، في وقت نفى فيه الجيش الإسرائيلي أن يكون أحد من جنوده قتل أو جرح، وبدأ مباشرة في قصف منطقة جنوب لبنان بالمدفعية.

عملية "متفبركة"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بفبركة عملية إجلاء جرحى عسكريين إسرائيليين بعد استهداف "حزب الله" اللبناني لعربة عسكرية في محيط موقع أفيفيم الإسرائيلي.

تهديد نصرالله

وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله، قد أكد في تصريحات له السبت الماضي، على أن رد الحزب على إرسال إسرائيل لطائرتين مسيرتين مفخختين، إلى ضاحية بيروت الجنوبية سيكون مفتوحا وأن "الأمر محسوم".

تمويه وخداع

وأشار موقع " Times of israel" الإسرائيلي إلى أن عملية إجلاء الجيش الإسرائيلي لجرحاه بالمروحية كان عملية تمويه وخداع تهدف لإيهام حزب الله بنجاح قصفه.

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واعتبر الموقع الإسرائيلي أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي تكتيكا يعود على ما يبدو للحرب لنفسية، خلال أحدث جولة من التصعيد مع "حزب الله".

إسرائيل منطادا للتجسس فوق الحدود مع لبنان

أطلقت إسرائيل منطادا للتجسس فوق الحدود مع لبنان، على خلفية التصعيد على جانبي الحدود، فق وقت طالب الجيش الإسرائيلي بوقف مشروع الصواريخ الدقيقة لميليشيات حزب الله المدعوم من إيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن "العدو الإسرائيلي أطلق صباح اليوم منطادا للتجسس مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل المحاذية للأراضي المحتلة".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من استهداف ميليشيات حزب الله اللبنانية عربة عسكرية إسرائيلية على الحدود، في حين ردت إسرائيل بقصف مواقع داخل لبنان بقذائف مدفعية وطائرات هيلوكوبتر.

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة الجهوزية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته على الحدود مع لبنان ستبقى في حالة جهوزية كاملة واستنفار عام تحسبا لأي

سيناريوهات قد ينفذها حزب الله بشكل مفاجئ.

وأعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر تغريدة لرئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على تويتر أكد فيها اليوم الاثنين استمرار وضع قواته في حالة جهوزية كاملة.