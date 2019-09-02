كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي الخاص يقدم مشروع اتفاق مع طالبان للرئيس الأفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولون، أن المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان قدم للرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الاثنين، مشروع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية على مراحل.

يلتقي زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي أكمل تسع جولات من المحادثات مع ممثلي حركة طالبان، بالقادة الأفغان في كابول هذا الأسبوع للتوصل إلى توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

من المتوقع أن تشمل الاتفاقية انسحابًا مذهلاً للقوات الأمريكية من أطول حرب لها على الإطلاق في مقابل التزام من حركة طالبان بأنهم لن يسمحوا باستخدام أفغانستان من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

قد تم إقصاء حكومة "غني" من المحادثات حيث يرفض المسلحون الاعتراف بها، ويصفونها بأنها دمية أمريكية.

لكن كجزء من الاتفاق، من المتوقع أن تلتزم حركة طالبان بفتح محادثات لتقاسم السلطة مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والعمل على وقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز" للأنباء، إن "غني" سينظر في المسودة وسيشارك آرائه مع خليل زاد في غضون يومين.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يوم أمس الأحد، أن مفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق للسلام في أفغانستان، في الوقت الذي يتبع فيه المتمردون هجومهم في نهاية الأسبوع على مركز قندوز الاستراتيجي بمهاجمة مدينة شمالية ثانية.

وقال زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان، والذي يشرف على مفاوضات واشنطن، يوم الحد، إنه سيسافر إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجراء مشاورات بعد اختتام الجولة التاسعة من المحادثات مع مسؤولي طالبان في قطر.

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وأضاف الدبلوماسي، في تغريدة له على موقع "تويتر": "نحن على عتبة اتفاقية من شأنها أن تقلل من العنف وتفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معًا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وأفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

جاء هذا التعليق، في الوقت الذي هاجم فيه مقاتلو طالبان "بول خمري"، في مقاطعة بغلان الشمالية، بعد يوم واحد فقط من استعراض قوي للقوة قام به مئات المقاتلين الذين اجتاحوا أجزاء من قندوز، وهي مدينة استراتيجية اقترب المتمردون من دخولها مرتين. السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان يوم الأحد، إن 20 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وخمسة مدنيين قتلوا، وأُصيب 85 مدنيًا على الأقل في مدينة قندوز خلال اشتباكات مع مقاتلي طالبان.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إنه في الوقت الذي كانت فيه قندز هادئة بعد عمليات التطهير التي أدت إلى طرد المتمردين، فقد اتخذ المقاتلون مواقع في منطقتين من بول خومري وكانوا يقاتلون قوات الأمن الأفغانية.

وأضاف "رحيمي"، أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين واعتقلت اثنين من المتشددين خلال عملية التطهير في مدينة بول خمري.

وقال مسؤولون محليون وسكان، إن المدينة محاصرة من قبل مقاتلي طالبان الذين يحتلون مواقع حول إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الوسط ويقطعون الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابول بالشمال.

وقال عبد الجميل، أحد سكان بول خمري عبر الهاتف: "في الوقت الحالي، تجري اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن في المدينة، بالقرب من مجمع الحاكم ومقر الشرطة".

وأضاف: "المدينة مغلقة ولا يمكن رؤية حركة كبيرة للغاية. الناس مرعوبون".