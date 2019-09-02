كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لا تغيير في استثمارات المقرضين في سندات البنوك السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة البنوك والتأمين الصينية اليوم الاثنين انه لم تطرأ أي تغييرات على اللوائح الحالية المتعلقة باستثمار المقرضين في سندات البنوك.

وأدلت لجنة تنظيم البنوك والتأمين (CBIRC) بهذا التصريح في بيان.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن الهيئة التنظيمية بدأت في تقييد استثمارات المقرضين في سندات البنوك السياسية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقراض الإقراض للاقتصاد الأوسع.

وارتفعت السندات الحكومية الصينية يوم الخميس.

ويشير تحليل نشره موقع "بلومبرج فيو" إلى أن العائد على سندات الحكومة الصينية تراجع إلى مستوى 3.08% في الشهر الجاري، وذلك من مستوى 3.7% في سبتمبر الماضي، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سوق الدخل الثابت الحكومي.

وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها العائد على السندات أدنى مستوى 3% لفترة مستدامة في 2016، وذلك حينما كانت بكين تصارع انكماش الأسعار.

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ويتوقع بعض المحللين في الصين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سيصل إلى مستوى 2.5%، وفي تلك الحالة فإن الأوان لم يفت بعض أمام المشتريين للحاق بركب صعود أسعار السندات.

كما أن التراجع عن حاجز الـ3% من الممكن أن يحفز زيادة مبيعات الدين ودعم جهود الصين لتوسيع سوق سندات الشركات.

ومجددًا يلوح شبح انكماش الأسعار، ففي شهر نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بمعدل طفيف بلغ 0.9% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 2016.

كما أن ثقة الأعمال على صعيد الصين ضئيلة، بالإضافة إلى أن توقف عمليات التوظيف وتسريح الشركات للموظفين وصل إلى أكثر القطاعات شعبية ورواجًا كالقطاع التكنولوجي.

وفي الأسبوع الماضي سمحت الصين لوحدة وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" داخل البلاد بأن تجري تقييمات ائتمانية على مستوى البلاد، في إشارة إلى أن الحكومة تريد من الأجانب المساعدة بشكل أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية.

وفي حالة أن المستثمرين الأجانب لم يجدوا صعوبة في شراء السندات الدولارية ذات العائد المرتفع من المطورين الصينيين، فإنها مجرد مسألة وقت قبل أن يدخلوا إلى سوق السندات المحلية أيضًا.