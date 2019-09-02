بعد سحب فرنسا لـ”الحنطة السوداء” السامة من الأسواق.. المغرب يستعد لإتلاف 300 كيلوغرام ويؤكد خلو الأسواق منها

في الوقت الذي سحبت فيه فرنسا نوعا من الحنطة السوداء من السوق، بسبب التأكد من احتوائه على مواد سامة، طمأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين المغاربة.

وقال المكتب، اليوم الاثنين، في توضيح له، إن دقيق الحنطة السوداء، موضوع السحب في فرنسا لن يتم بيعه في المغرب.

وأكد المكتب أنه لم يتم تسويق دقيق “الحنطة السوداء”، الذي تم سحبه في فرنسا، بسبب تجاوزه النسبة المسموح بها لوجود مادة “القلويدات”.

وأوضح المكتب نفسه أن المغرب حجز الكمية المستوردة من هذا الدقيق المثير للجدل، من طرف مصالح الأونسل، بمستودعات الشركة المستوردة، مشددا على أنه سيتم إتلاف الكمية الكاملة منه، والتي تبلغ 300 كيلوغرام.

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ويتعلق الأمر بدقيق الحنطة السوداء، الخالي من الغلوتين، المصنف ضمن خانة “البيو”، والذي تأكد تضمنه لمادة سامة يؤدي تناولها إلى حدوث مجموعة من المضاعفات الصحية، المتمثلة في جفاف الفم، والاضطرابات البصرية، وعدم انتظام دقات القلب.

وقررت فرنسا سحب هذا المنتوج من أسواقها، استجابة لنداء المديرية العامة للمنافسة، والاستهلاك، وزجر الغش في فرنسا.