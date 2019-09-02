المغربية نورا فتحي تنسحب من حدث توعوي.. حبيبها السابق وزوجته السبب – صور

عاشت الفنانة المغربية نورا فتحي، أول أمس السبت، موقفا أحرجها عند مشاركتها في حدث توعوي إلى جانب مشاهير آخرين، يتمثل في المشاركة في تنظيف شاطئ في بومباي.

وتناقلت تقارير إعلامية هندية أن نورا فتحي حضرت للحدث، وفوجئت بحضور حبيبها السابق أنكاد بيدي، وزوجته “نيها دهوبيا”، الأمر الذي دفعها إلى الانصراف في غفلة الجميع قبل اتمام كل فقرات النشاط.

ويبدو أن نورا فتحي شعرت بالإحراج عند لقائها حبيبها السابق أمام أنظار المتطوعين في حملة تنظيف الشاطئ، خصوصا أن علاقتهما كانت مشهورة بشكل كبير في الهند.

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وإلى حدود الساعة لم تعلن نورا فتحي ارتباطها من جديد، لكن الشائعات حول الموضوع دائما ما تلاحقها، فتقابلها بالنفي.