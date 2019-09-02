استيقظت مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة في حي الفرح.
وفوجئ مواطنون، صباح اليوم، بوجود جثة امرأة متفحمة في أحد أزقة حي الفرح، في الساعات الأولى من الصباح.
وشاع خبر الجثة المتفحة في الحي، قبل أن تحل مصالح الشرطة العلمية بعين المكان للوقوف على الفاجعة، وأخذ عينات من المكان من أجل التحليل، قبل تنظيف مكان الحادث، بينما لم يتعرف سكان الحي على هوية المرأة المحروقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة جديدة في الدارالبيضاء.. العثور على جثة امرأة متفحمة في حي الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.