فاجعة جديدة في الدارالبيضاء.. العثور على جثة امرأة متفحمة في حي الفرح

استيقظت مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة في حي الفرح.

وفوجئ مواطنون، صباح اليوم، بوجود جثة امرأة متفحمة في أحد أزقة حي الفرح، في الساعات الأولى من الصباح.

وشاع خبر الجثة المتفحة في الحي، قبل أن تحل مصالح الشرطة العلمية بعين المكان للوقوف على الفاجعة، وأخذ عينات من المكان من أجل التحليل، قبل تنظيف مكان الحادث، بينما لم يتعرف سكان الحي على هوية المرأة المحروقة.