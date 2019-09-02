نهضة بركان ينفصل عن الجعواني وإطار وطني الأقرب لخلافته

انفصل فريق نهضة بركان لكرة القدم، عن مدرب الفريق منير الجعواني، بشكل رسمي اليوم الاثنين، وذلك بعد خروج النهضة، من سدس عشر نهائي كأس العرش، السبت الماضي، أمام شباب أطلس خنيفرة.

ويعقد مسؤولو الفريق البرتقالي، برئاسة حكيم بن عبد الله، زوال اليوم، ندوة صحفية، لتوضيح الأسباب التي عجلت بإقالة الجعواني، من تدريب نهضة بركان.

وذكرت مصادر مقربة من نهضة بركان، أن الفريق دخلت في مفاوضات مع الإطار الوطني جمال السلامي، في أفق التعاقد معه، لخلافة الجعواني في قيادة الكتيبة البرتقالية.

وأشرف الجعواني على تداربب نهضة بركان، سنة 2017، بعدما تمت إقالة رشيد الطاوسي بسبب النتائج السلبية، علما أن منير كان مساعدا له، قبل أن يتعاقد معه الفريق ليخلف المدرب المقال.

ونجح الجعواني في تحقيق مجموعة من النجاحات للفريق البرتقالي، إذ قاده للتتويج بأول لقب في تاريخه الموسم الماضي، عندما فاز بكأس العرش، ناهيك عن نتائجه المبهرة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، في السنوات الأخيرة، حيث نجح في التأهل إلى نهائي النسخة الماضية.