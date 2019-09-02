شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مقتل ضابط و3 إرهابيين في انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والان مع التفاصيل

قتل ضابط في الحرس الوطني التونسي اليوم الإثنين في تبادل لإطلاق النار في منطقة القصرين الجبلية، الحدودية مع الجزائر، أسفر أيضاً عن مقتل 3 إرهابيين، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية.

ويتزامن الحادث مع بداية الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية، في الانتخابات المبكرة في 15 سبتمبر(أيلول) الجاري، التي ستمثل اختباراً جديداً للديمقراطية الناشئة والهشة في تونس منذ ولادتها في ثورة 2011.

ومنذ مايو (آيار)2011 تشهد تونس عمليات إرهابية تنسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وداعش أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين، والعسكريين، والمدنيين، خاصةً من السياح الأجانب.