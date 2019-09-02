اصدار مذكرة استقدام لمتهم بانتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس القضاء الاعلى/ محكمة استئناف بغداد الرصافة اصدرت مذكرة استقدام بحق احد المواطنين بتهمة انتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة".

وأوضح، أن المذكرة جاءت، "استنادا لاحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 والذي حدد عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة او اجرى عملا من اعمالها او مقتضياتها وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة".