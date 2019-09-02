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اصدار مذكرة استقدام لمتهم بانتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

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2019-09-02 | 15:33

اصدار مذكرة استقدام لمتهم بانتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

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أعلن الاتحاد العراقي المركزي للسباحة، الاثنين، عن اصدار مذكرة استقدام بحق مواطن بتهمة انتحال صفة رئيس الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس القضاء الاعلى/ محكمة استئناف بغداد الرصافة اصدرت مذكرة استقدام بحق احد المواطنين بتهمة انتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة".

وأوضح، أن المذكرة جاءت، "استنادا لاحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 والذي حدد عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة او اجرى عملا من اعمالها او مقتضياتها وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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