اصدار مذكرة استقدام لمتهم بانتحال صفة رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

2019-09-02 | 15:33
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أعلن الاتحاد العراقي المركزي للسباحة، الاثنين، عن اصدار مذكرة استقدام بحق مواطن بتهمة انتحال صفة رئيس الاتحاد.
وأوضح، أن المذكرة جاءت، "استنادا لاحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 والذي حدد عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة او اجرى عملا من اعمالها او مقتضياتها وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة".
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